Maiori piange la scomparsa di Andrea Savastano, già sindaco del comune In suo onore il Consiglio Comunale, convocato in data odierna, ha osservato un minuto di silenzio

Maiori piange la scomparsa di Andrea Savastano, già sindaco del comune. "Nell’arco del suo impegno attivo nella politica maiorese, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della nostra Città: il Lungomare, il Porto e il Serbatoio idrico in galleria sito in località Castello, l’acquisizione al patrimonio pubblico del Palazzo Stella Maris sono il segno tangibile del suo impegno, della sua dedizione e della sua grande visione-Paese", ricorda il primo cittadino. In suo onore il Consiglio Comunale convocato in data odierna ha osservato un minuto di silenzio.

"La sua lungimiranza ha lasciato un’impronta indelebile in tutti noi per cui ricorderemo per sempre la sua incisiva azione amministrativa, la sua caparbietà, la sua abnegazione a voler raggiungere gli obiettivi immaginati. Ci mancherà con la sua autocritica e ironia ma ricorderemo sempre la sua presenza tra noi. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore porgendo le più sentite condoglianze", il cordoglio della fascia tricolore.