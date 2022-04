Solidarietà e integrazione: altri due studenti ucraini accolti a Pagani L'amministrazione ha voluto fare dono di uno zaino ai ragazzi, come segno di benvenuto a scuola

Continuano ad arrivare profughi dall'Ucraina. Donne e bambini, in particolare, che fuggono dagli orrori della guerra. E la provincia di Salerno continua ad accogliere tutti nel segno della solidarietà. Ancora una mattinata di emozioni a Paganbi.

Questa mattina due nuovi studenti ucraini sono stati accolti presso la scuola media Criscuolo, guidata dalla dirigente Paola Sabbatino. Presenti al momento di accoglienza anche il sindaco Raffaele De Prisco e all'assessore Stella Longobucco.

Gli alunni delle classi musicali hanno intonato i due inni nazionali, in segno di vicinanza e fratellanza. Gli studenti hanno poi consegnato ai due bambini una cartella con delle nozioni utili per iniziare la scuola ufficialmente lunedì prossimo. L'amministrazione ha voluto fare dono di uno zaino ai ragazzi, come segno di benvenuto a scuola.

"Come loro già diversi ragazzi ucraini hanno iniziato a frequentare le scuole paganesi, tutti accolti con gran gioia - ha commentato il primo cittadino, che ha poi acceso i riflettori anche sulla manifestazione sull'autismo - Molto sentita anche la manifestazione di Autismo e ABA, presso il teatro Auditorium insieme alle scuole del territorio, a cui ho portato i saluti istituzionali insieme a Gaetano Cesarano - Consigliere comunale di Pagani . La mattinata ha avuto l'obiettivo di dare il via alla campagna di sensibilizzazione "Non solo il 2 Aprile", che punta i riflettori sullo spettro dell'Autismo, con cui tanti ragazzi e tante famiglie devono fare i conti ogni giorno.

Infine un grazie al I Circolo didattico che questa settimana ha accolto una delegazione di studenti e insegnanti provenienti da diversi paesi europei per un progetto interculturale di erasmus, che stamattina ha avuto la sua conclusione nella città di Pagani", le parole della fascia tricolore.