Pagani: al via il rilancio del centro sociale Ieri la firma dello schema di convenzione con i sindacati

Rilancio del centro sociale di Pagani, ieri la firma dello schema di convenzione con i sindacati. Si è tenuto ieri mattina presso la sala giunta di Palazzo San Carlo l’incontro con tra l’amministrazione comunale e i segretari delle tre sigle sindacali, CIGL, Cisl e Uil per concretizzare la firma della nuova convenzione che andrà a regolamentare la gestione della struttura. Presenti per l’amministrazione il sindaco Raffaele Maria De Prisco e i consiglieri comunali Bartolo Picaro, Davide Nitto, Alfonso Cosentino e Salvatore Visconti e per le rappresentanze sindacali Gerendo Ceres, segretario generale Cisl Salerno, Pierluigi Estero, componente di segreteria Cst Uil Salerno, delegato del segretario generale Uil Salerno, Gerardo Pirone, e Antonio Apadula, segretario generale Filctem Cgil Salerno.

L’atto che si attendeva da tempo, dà il via alle azioni di riorganizzazione del centro sociale, a partire dal comitato di gestione, costituito da 12 membri, metà di nomina sindacale e metà di nomina amministrativa, che sarà da qui a breve formalizzato.

Il nuovo schema di convenzione va a sostituire l’atto originario, risalente al 1980. Una sottoscrizione necessaria in seguito agli atti deliberativi avutisi negli anni scorsi durante l’amministrazione Bottone.

Dopo oltre trent’anni si dà nuovo slancio al centro sociale con la concretizzazione di tutti gli atti per la costituzione del nuovo comitato di gestione, che garantirà la riorganizzazione del centro, la cui importanza è rilevante per numerose attività sociali, artistiche e culturali che qui si svolgono e la cui posizione è sempre più centrale rispetto al nuovo fulcro commerciale paganese.