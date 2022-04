Nocera Superiore festeggia le 100 candeline di Gennaro Lodato Il sindaco: "Una vita dedicata allo sport, alla passione per il ciclismo"

Nocera Superiore in festa per le 100 candeline di Gennaro Lodato. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano h consegnato, nella giornata di ieri, una targa al signor Lodato.

"Una vita dedicata allo sport, alla passione per il ciclismo - ha detto il primo cittadino È un altro centenario della comunità che festeggiamo e che ci teniamo stretto per 100 anni ancora. Oggi avremmo tanto bisogno di maestri come Gennaro, di vita e di valori. Il suo esempio ha ancora tanto da insegnare ai ragazzi, ai giovani, a tutti noi.

La sua vita spesa nel ciclismo ci ricorda che nulla si conquista senza il sacrificio, la determinazione, il coraggio. Grazie professore, ad maiora!", l'augurio della fascia tricolore.