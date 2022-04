Esodo di Pasqua, l'Anas rimuove il cantiere sulle strada del mare Stop ai lavori sulla Statale 18 tra Campania e Basilicata

Sulle strade delle vacanze si prefigura un vero e proprio "esodo" in vista delle festività pasquali. Anche per questo Anas, in una nota, ha fatto sapere che è stato rispettato l'impegno a rimuovere il cantiere sulla Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore", tra le arterie più trafficate in assoluto.

"Allo scopo di agevolare la circolazione in occasione delle festività Pasquali, a partire da questa mattina è regolarmente fruibile la tratta di statale 18 al confine regionale tra Basilicata e Campania - si legge nella nota dell'Anas -. I lavori riprenderanno, con la necessaria interdizione della tratta stradale nelle fasce orarie già note, a partire dalle ore 8.30 di martedì 19 aprile".