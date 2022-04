Cava de' Tirreni: dal PNRR 2,5 milioni per la scuola "Simonetta Lamberti" Il progetto si è classificato secondo su 34 comuni della graduatoria regionale

Buone notizie per Cava de' Tirreni. Il progetto di recupero della scuola "Simonetta Lamberti", dell'Istituto Comprensivo "San Nicola" di Pregiato, presentato dall'Amministrazione Servalli, si è classificato secondo su 34 comuni nella graduatoria regionale per l'accesso ai finanziamenti per l'edilizia scolastica riservati alla Regione Campania nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo complessivo di 2 milioni 487 mila euro.

"Stiamo lavorando alacremente - afferma il Sindaco Vincenzo Servalli - per cogliere tutte le opportunità offerte dal Pnrr, ma anche da altre fonti di finanziamento, per sistemare tutte le strutture scolastiche cittadine, dopo aver praticamente rifatto daccapo la scuola di Santa Lucia e quella di Passiano".