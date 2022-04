Balli, sfilate e maschere: tutto pronto a Maiori per il Carnevale a Primavera Due weekend di festa, appuntamento dal 7 al 15 maggio

Due sfilate, due weekend di festa e una serie di eventi predisposti per celebrare questo insolito Carnevale a primavera. Maiori si appresta a portare in strada balletti e carri allegorici, che i maestri della cartapesta della cittadina della Costiera Amalfitana hanno realizzato lo scorso inverno.

Opere modellate lungo il filo conduttore del Viaggio, tema a cui si ispira quest’anno la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. E per l’occasione è prevista anche una importante joint venture con alcuni dei Carnevali Storici d’Italia come Viareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania che saranno in Costiera per miscelarsi con le loro coreografie alle musiche e ai colori della festa maiorese.

La parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici, sarà in strada il pomeriggio di domenica 8 maggio (dalle 16.30 alle 2030) per poi ripetersi domenica 15, quando i tre carri allegorici ed i gruppi coreografici sfileranno lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi - Lungomare - Porto Turistico. Con le opere in cartapesta dei maestri di Maiori (Mama Africa dell’associazione A.D.S; Navigando tra i social, questo viaggio… ci piace! dell’associazione Gli Invisibili; Verso una nuova Meta dell’associazione Monelli, liberamente ispirato a Facebook), sfileranno anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022 (un autentico messaggio di pace con i volti dei grandi messaggeri di pace del '900 Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta e Gandhi), la Parata Disney Valdichiana del Carnevale di Foiano della Chiana e la Quadriglia del Carnevale Storico di Palma Campania “Aizz Aizz Aizz, Accost Accost Accost, A Costiera Nost!” a cura dell’associazione “I Gaudenti”.

A documentare lo straordinario evento ci sarà una troupe dei Carnevali d’Italia, l’associazione nazionale che raggruppa i principali eventi su scala nazionale sotto l’egida del Mic.

La festa per il 48esimo Gran Carnevale di Maiori prenderà il via sabato 7 maggio alle ore 18 a Palazzo Mezzacapo con il gioco a quiz “Se lo sai, rispondi!” a cura dell’associazione Papersera e a seguire esposizione dei carri allegorici al porto turistico.

La festa proseguirà domenica mattina con il trasferimento dei carri allegorici in via Nuova Chiunzi a partire dalle 11:30 e alle 16.30, prima della sfilata concerto della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band sul Lungomare di Maiori.

Gli eventi del Gran Carnevale torneranno sabato 14 maggio alle ore 20 con i balli di Latino Americani a cura del gruppo Havana Dance presso il Porto Turistico.

Domenica 15 maggio ultima sfilata dei carri allegorici sempre lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi - Lungomare - Porto Turistico. A partire dalle ore 16:30 andrà in scena l’ultima parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici a cui si legheranno anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, e i componenti della Fondazione Carnevale di Viareggio con Ondina e Burlamacco in parata.

Al termine dell’evento un video mapping 3d dedicato al tema "Il Viaggio" che ha contrassegnato la 48esima edizione del Carnevale di Maiori ed a Teresa Criscuolo icona e volto positivo della storia dell’evento della cittadina della Costiera.

I due weekend di festa si concluderanno come sempre con premiazione dei carri e dei gruppi di ballo.

Per l’occasione Travelmar, nei giorni 8 e 15 maggio ha predisposto per le ore 20.30 una corsa aggiuntiva via mare da Maiori verso Salerno con fermate intermedie a Cetara e Vietri sul Mare.