Ponte Asa a Pontecagnano, proseguono i lavori. Strianese: "Siamo a buon punto" Sopralluogo del presidente della provincia. Lanzara: "Rispettare i tempi di consegna dell'opera"

Continuano spediti i lavori per la realizzazione del nuovo Ponte ASA a Pontecagnano. Un nuovo aggiornamento arriva dal sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. Il primo cittadino ha fatto sapere di essere "costantemente in contatto con la Provincia di Salerno" per verificare che vengano rispettati i tempi di consegna dell'opera. Attualmente si lavora alle travi che saranno gli elementi portanti della struttura.

Si tratta di un'opera fondamentale per la viabilità della zona dove, più volte e da tempo, i cittadini hanno lamentato forti disagi. "Il mio impegno è rivolto ai cittadini della zona, agli imprenditori e alle tante attività che operano a Magazzeno. So bene che in questi mesi il disagio causato è stato notevole e che in quest'area c'è ancora tanto da fare ma l'impegno di questa Amministrazione è costante nel programmare il futuro e reperire fondi per rilanciare l'economia della fascia costiera - ha concluso la fascia tricolore - Riaprire questo tratto di strada garantirebbe finalmente un regolare deflusso delle auto e un punto di partenza per la prossima stagione balneare".

Si lavora, dunque, a pieno ritmo sulla litoranea per la ricostruzione del ponte sul torrente ASA che la Provincia di Saerno ha abbattuto e che ora sta ricostruendo.

"Stiamo facendo tutto il possibile per finire i lavori quanto prima, al massimo per l'inizio dell'estate. Chiedo ancora un po' di pazienza ai cittadini ed agli imprenditori della zona, ma ora siamo davvero a buon punto. Ho voluto fare un nuovo sopralluogo in cantiere e constatare con i miei occhi lo stato di avanzamento dei lavori. Dopo la costruzione delle spalle del ponte, sono ora in fase di posa in opera le travi portanti in ferro. Ringrazio per l'impegno il Consigliere Delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola, il Dott. Domenico Ranesi Dirigente del Settore Viabilità, il direttore dei lavori ing. Giovanni Cannoniero e il responsabile della sicurezza geom. Umberto La Sala", le parole del presidente della provincia di Salerno Michele Strianese.