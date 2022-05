Aperte le iscrizioni per il Forum dei Giovani di Pagani Possono aderire tutti i cittadini dai 16 ai 34 anni, il numero dei soci è illimitato

Aperte le iscrizioni al Forum dei Giovani - Comune di Pagani. Dopo l'approvazione del nuovo statuto del Forum da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 21 febbraio 2022, le cui procedure sono state seguite dal consigliere comunale alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano, finalmente ha il via l’iter per la formazione del nuovo organismo di partecipazione giovanile paganese.

«Sono particolarmente felice nell’annunciare la partenza delle iscrizioni per prender parte al Forum dei Giovani – ha dichiarato il consigliere Cesarano -. Mi sono impegnato fin da subito affinché la città di Pagani avesse nuovamente il suo Forum dei Giovani. I paganesi che non vedono l’ora di impegnarsi per la città lo meritano e Pagani ne beneficerà da tanti punti di vista. È stato un lavoro meticoloso, a partire dalle modifiche al regolamento, perché fosse adattato ai principi nazionali, da me seguite, e che insieme ai miei colleghi consiglieri abbiamo poi votato in seduta consiliare. Ora non manca che formare la compagine che vorrà impegnarsi per la città, contribuendo con proprie proposte su temi di interesse giovanile, partecipazione alla vita politica e crescita della comunità, alla cultura e alle pari opportunità. Insomma tanti punti che sono sicuro i giovani paganesi trasformeranno in opportunità per l’intera

popolazione».

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno 2022. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire al Forum tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non abbiano ancora superato il 34° anno di età, senza alcun tipo di distinzione. Il modulo di adesione, che può essere scaricato dalla homepage del sito del Comune di Pagani o nella apposita sezione Organismi di Partecipazione Forum dei giovani, dove sarà possibile scaricare anche lo Statuto, dovrà essere inviato all'indirizzo mail: protocollo@comunedipagani.legalmail.it