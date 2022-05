"La Solidarietà" di Fisciano prosegue il percorso di formazione sanitario Al termine dei corsi di BLSD sarà rilasciato un attestato di partecipazione

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano continua a promuovere i corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) corsi relativi a questo particolare ambito di emergenza sanitaria adulto-pediatrico, che sta tenendo presso aziende e scuole di formazione convenzionate, ubicate sul territorio della Provincia di Salerno.

Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dalla Regione Campania, che potrà essere utile per crediti formativi e punteggi concorsuali. L’organizzazione di nuovi corsi verrà resa nota in tempo utile per le prenotazioni da parte dei soggetti interessati allo svolgimento degli stessi che si terranno presso la sede del sodalizio alla frazione Lancusi di Fisciano o presso altre sedi.

In questi appuntamenti formativi vengono apprese tecniche specifiche per l’utilizzo dei defibrillatori. I corsi sono diretti da una equipe di esperti e da altri formatori accreditati, che insegneranno l’utilizzo dei dispositivi salvavita ai partecipanti, al fine di istruirli sulle metodologie tecniche necessarie per l’utilizzo dei suddetti apparecchi.

Partecipando a questo corso, si apprendono le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali, per affrontare una situazione di emergenza utilizzando il defibrillatore semiautomatico esterno AED, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR 2010, in attesa dell'arrivo del 118.

L’abilitazione al rilascio degli attestati è stata conferita dalla Regione Campania che ha riconosciuto “La Solidarietà”, presieduta da Alfonso Sessa, quale ente di formazione per il rilascio degli attestati Blsd, consentendo così ad enti, cittadini e associazioni interessati di partecipare a specifici corsi di formazione per le manovre salvavita e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.