Pagani, la panchina di Sant'Alfonso torna nel mirino dei vandali Il primo cittadino: "Indagheremo per verificare se c'è una regia dietro questi atti"

Ancora vandali in azione a Pagani. A dieci giorni dal restyling, è stata nuovamente imbrattata la panchina di Sant'Alfonso nella villa comunale. Su decisione del sindaco Raffaele De Prisco, la struttura è stata chiusa per motivi di ordine pubblico.

Il primo cittadino ha inoltre convocato i carabinieri e la sicentifica: «Andremo fino in fondo - dice - la nostra amministrazione non è disposta più a derubrucare come "ragazzata" atti vandalici di questa portata. Indagheremo per verificare se c'è una regia dietro questi atti». Unanime la condanna da parte della cittadinanza.