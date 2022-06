Cambio al vertice del commissariato di Cava de' Tirreni Il sindaco e l’assessore Baldi hanno dato il benvenuto al Vicequestore aggiunto Gianluca Perillo

Il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore Germano Baldi hanno salutato stamattina, a Palazzo di Città, il Vicequestore aggiunto Giuseppe Fedele che ha lasciato l’incarico presso il Commissariato di Cava de’ Tirreni per dirigere il Commissariato di Battipaglia, al quale, il Sindaco Servalli, in segno di gratitudine per l’ottimo servizio svolto al servizio della Comunità cavese, ha consegnato una targa ricordo.

Il Primo Cittadino e l’Assessore Baldi hanno anche dato il benvenuto al Vicequestore aggiunto Gianluca Perillo, nuovo Dirigente della Polizia di Stato a Cava de’ Tirreni.