Scafati, Rio Sguazzatorio: partirà a settembre il dragaggio dei sedimenti “Ci apprestiamo a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti in piazza Garibaldi"

“Ci apprestiamo finalmente a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti in piazza Garibaldi. La Regione Campania ci ha dato rassicurazioni che per settembre partiranno i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio Sguazzatorio e per il successivo rifacimento degli attraversamenti stradali a valle di piazza Garibaldi”. Così il Sindaco Cristoforo Salvati a margine dell’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo di città sulla problematica degli allagamenti nella zona di piazza Garibaldi, con la partecipazione dell’ing. Roberto Vacca, dirigente della UOD 05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” – Regione Campania, dell’arch. Michele Parascandolo, direttore esecuzione del contratto, e dei progettisti di Hydrodata per gli interventi dell’Accordo Quadro.

Erano presenti anche il responsabile del settore VIII, ing. Nicola Fienga, e gli Assessori Daniela Ugliano e Raffaele Sicignano. Era stato lo stesso primo cittadino di Scafati a convocare l’incontro con l’obiettivo di sollecitare gli enti competenti ad attuare gli interventi promessi per la risoluzione della problematica degli allagamenti nella zona del centro cittadino.

“Ho avuto rassicurazioni – ha spiegato il Sindaco Salvati - rispetto all’attuazione degli interventi richiesti già a partire dai prossimi mesi. L’ingegnere Roberto Vacca, che ringrazio per la disponibilità e la grande competenza dimostrata, ci ha infatti garantito che agli inizi di settembre partiranno i lavori per il dragaggio dei sedimenti del Rio Sguazzatorio, necessari per ripristinare la funzionalità idraulica del canale ed evitare così il rischio di allagamenti. I lavori saranno effettuati dal Consorzio di bonifica.

A seguire saranno, inoltre, eseguiti i lavori per il rifacimento degli attraversamenti stradali a valle di piazza Garibaldi. Si tratta di un piano di intervento complesso ma fattibile e risolutivo, che ci consentirà di garantire condizioni di sicurezza nella zona alla vigilia della stagione delle piogge ed evitare, così, il rischio di allagamenti”.