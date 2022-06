Allerta caldo, a Nocera Superiore attivato un presidio di accoglienza Un programma di sostegno rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza

Allerta caldo, necessario correre ai ripari. A fronte del bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania con innalzamento delle temperature fino a mercoledì 29 giugno, a Nocera Superiore è stato attivato un programma di sostegno rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza esposte a rischi di salute e disagi fisici, con particolare attenzione agli anziani affetti da patologie cardio-respiratorie e che potrebbero trovarsi in una condizione di isolamento e abbandono.

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Politiche Sociali, per far fronte a tali difficoltà, rende disponibile un programma di accoglienza diurna presso il Centro Polivalente di Via Russo tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21.

Situazioni di difficoltà o a rischio possono essere segnalate contattando la Polizia locale al numero 081931677.