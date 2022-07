Pagani, avviati i lavori di ripristino urgente delle sedi stradali comunali Gli interventi hanno avuto inizio da via Olivella

A causa dei molteplici lavori di scavo eseguiti a vario titolo dalle diverse società esterne (ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A; TIM S.p.A.; GORI S.p.A.; ITALGAS S.p.A.), dopo un’attenta verifica da parte del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione, è emerso che, dopo avere eseguito i lavori di intervento sulle reti di loro competenza, erano stati effettuati di fatto solo ripristini temporanei limitatamente al solo spazio dello scavo eseguito, in molti casi nemmeno a regola d’arte.

Pertanto, su sollecitazione di questo assessorato, il responsabile dell’ufficio tecnico dopo diversi inviti rivolti per vie brevi alle società esecutrici, li ha invitate e diffidate in data 23 maggio c.a. con nota formale, intimandole di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni, previa comunicazione da parte loro dell’avvio dei lavori nel rispetto dei dettami del regolamento comunale di cui al D.C.S con poteri di G.C. n.35 del 6 dicembre 2012.

Nella giornata del 29 giugno, l’impresa incaricata dalla società ENEL, ha iniziato i lavori di schiarificazione della pavimentazione della carreggiata stradale di Via Olivella per il ripristino definitivo dei lavori di bitumatura, che si concluderanno presumibilmente in data 04 luglio c.a.

Mentre la GORI S.p.A. ha inviato un dettagliato programma riguardante 35 ripristini con inizio degli stessi a far data dalla prossima settimana riguardanti diverse strade cittadine. Intanto per le altre società, visto che è trascorso il termine assegnato per l’esecuzione dei lavori o in mancanza di una comunicazione con un dettagliato di ripristino, secondo le norme del regolamento (chiarificazione e bitumatura di almeno metà carreggiata), il Comune tramite l’ufficio tecnico e quello legale si attiverà, incamerando le cauzioni ed eseguendo i lavori in danno.