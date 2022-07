Parte il progetto "Pagani Città sicura": coinvolti 15 percettori del reddito Per un anno saranno impegnati in attività di vigilanza, segnalando situazioni di degrado o inciviltà

Parte il progetto “Pagani Città sicura” che coinvolgerà 15 percettori del reddito di cittadinanza, che, per un anno, saranno impegnati in attività di vigilanza della città, segnalando situazioni di degrado, inciviltà o di eventuale pericolo, a sostegno del Comando di Polizia Municipale. Un progetto che si associa ad altri 4 già partiti nei mesi scorsi.

Questa mattina la consegna ufficiale di pettorine e palette in presenza del comandante D'Apolito, l'assessore alla viabilità e sicurezza, Veronica Russo, il consigliere delegato Davide Nitto, l'assessore all'ambiente Giuseppe Campitiello e l'assessore al commercio Pietro Sessa, per la conseguente partenza delle attività che impiegheranno i 15 cittadini per 16 ore settimanali, nel fornire un supporto all’attività di controllo in città.