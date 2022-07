Cava sempre più città senza barriere: continuano gli interventi di rimozione Tutta l'area del parco Beethoven è stata resa fruibile

Continuano gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali cittadini. Tutta l'area del parco Beethoven è stata resa fruibile anche dalle persone con disabilità con opportuni interventi di adeguamento e rimozione degli ostacoli.

"Con il prezioso supporto e la continua collaborazione con l'Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità - afferma il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore - abbiamo eliminato tutte le barriere architettoniche che ancora esistevano nel centro storico e lungo le principali strade cittadine. Continueremo in questa attività, man mano che avremo le risorse necessarie, per arrivare alla rimozione di quante più barriere possibili e far diventare la nostra città sempre più vivibile per tutti"