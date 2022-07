Territorio e sicurezza: il Sottosegretario Sibilia in visita a Battipaglia La sindaca Francese: "Abbiamo trovato certamente un interlocutore attento e disponibile".

«Massima attenzione al territorio e supporto ai comuni, soprattutto del Sud, per gli investimenti previsti dal PNRR». E’ questo l’impegno preso dal sottosegretario al Ministero degli Interni on. Carlo Sibilia nel corso di un incontro, presso il Comune di Battipaglia, per la presentazione della convenzione con l’Anpana Onlus per il controllo del territorio e la repressione dei reati contro gli animali e l’ambiente.

Il Sottosegretario, a margine dell'evento organizzato grazie al lavoro della consigliera Angela Ventriglia, ha anche fatto riferimento alla prossima realizzazione del nuovo Commissariato della Polizia di Stato a in via Generale Gonzaga.

«Siamo impegnati a dare maggiore presenza sul territorio di forze di Polizia. Le aree a Sud di Battipaglia e fino alla Basilicata necessitano di questi interventi per garantire maggiore sicurezza».

Il Sottosegretario si è intrattenuto poi nell’ufficio della sindaca Cecilia Francese per discutere proprio dei bandi di prossima emanazione a valere sui fondi PNRR e di alcune procedure in corso assicurando il proprio interessamento per agevolare le procedure e la necssità di rivedere alcuni criteri di assegnazione, come nel caso della videosorveglianza.

«Abbiamo trovato piena disponbilità e sintonia con il Sottogretario Sibilia – afferma la prima cittadina di Battipaglia -. I Comuni non possono fare tutto da soli ma c’è la necessità di u supporto tecnico e di progettazione che possa garantire l’acesso a fondi per dare le giuste risposte ai cittadini in materia di Sicurezza, Ambiente e Tutela del territorio. Abbiamo chiesto la possibilità di reperire fondi per la realizzazione di un canile. Nel Sottosegretario abbiamo trovato certamente un interlocutore attento e disponibile».