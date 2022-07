Dolore a Pellezzano per la morte del già sindaco Clemente Palmieri Il ricordo del primo cittadino: Un uomo animato da una grande volontà di aiutare sempre il prossimo

Lutto a Pellezzano, dove oggi si è spento all’età di 76 anni Clemente Palmieri, già Sindaco di Pellezzano dal 1980 al 1985. Classe 1946, Palmieri è stato da sempre impegnato nella vita pubblica, soprattutto accanto ai giovani, ricoprendo tra l’altro numerosi incarichi di prestigio quali la Presidenza dell’Azione Cattolica locale; è stato anche Presidente della Società Sportiva Capriglia Calcio e Presidente dell’Associazione Culturale ricreativa “Madre Maria Pia Notari” di Capriglia.

“Pellezzano – ha detto il Sindaco Francesco Morra nel suo ricordo – purtroppo, oggi, piange la dipartita di un nostro caro concittadino: Clemente Palmieri. Un uomo, che prima di essere un grande politico, è stato soprattutto marito e padre esemplare, caratterizzato dai forti valori della famiglia e animato da una grande volontà di aiutare sempre e comunque il prossimo”.

“Nel suo percorso politico – ricorda il Primo Cittadino – non si può non evidenziare la lungimiranza con la quale ha agito nel compiere le scelte migliori per il suo territorio e per la cittadinanza Pellezzanese, tracciando un percorso di crescita e di sviluppo, il cui solco è stato poi seguito dai suoi successori che ne hanno apprezzato il valore e il senso morale di una persona molto attenta ai bisogni dei propri concittadini. Oltre alla politica, Palmieri si è saputo distinguere anche in ambiti differenti come lo sport, dove ha ricoperto la carica di Presidente di una Società calcistica che ha ottenuto ottimi risultati. E ancora la cultura e l’associazionismo ricoprendo anche in questo caso l’incarico di Presidente dell’Associazione “Madre Maria Pia Notari”, i cui

membri oggi lo ricordano con grande affetto e benevolenza”.

Tutta Pellezzano, alla notizia della scomparsa di Palmieri, si è strinta intorno al dolore che ha colpito la sua famiglia. Il già Sindaco di Pellezzano lascia la moglie Vincenza De Cesare e i figli Antonio e Giovanna. L’Amministrazione Comunale si metterà al lavoro per individuare un luogo da intitolare alla memoria del mai dimenticato Clemente Palmieri.