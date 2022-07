Pro Loco di Giffoni Valle Piana: successo e consensi per le iniziative culturali Massiccia partecipazione dei giffonesi ai diversi appuntamenti

Un’autentica folla di cittadini ha preso parte - nel corso del mese di giugno u.s. - alle iniziative culturali promosse dalla Pro Loco di Giffoni Valle Piana. Un cartellone di eventi che ha riscosso un vero e proprio successo di pubblico e di consenso, vista la partecipazione massiccia dei giffonesi ai diversi appuntamenti.

NATURA IN LUCE, DIARIO DI UNA PASSIONE.

Con Lega Ambiente e L’Associazione Scout Laica è stata organizzata una mostra fotografica curata dal prof. Cristiano Tedesco, il quale ha tenuto un interessante workshop per spiegare il lavoro necessario per la realizzazione delle sue foto. E’ ancora possibile ammirare le splendide foto naturalistiche al sito www.crisitanotedesco.com

XXX EDIZIONE BICINSIME

La passeggiata ciclistica più famosa dei Picentini, divenuta ormai un appuntamento fisso, è stata un successo! Tanti appassionati di ogni età, pedalando in compagnia, hanno trascorso una piacevole mattinata all'insegna dello sport. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana e il Comune di Giffoni Sei Casali e in collaborazione con: Croce Rossa di Giffoni Valle Piana, South Land CEA e CNGEI Giffoni I - Associazione Scout Laica, Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana e di Giffoni Sei Casali e Comando dei Carabinieri di Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali. Un ringraziamento, poi, a Falco Teresa, presidente CSI Salerno. La Pro Loco di Giffoni Valle Piana ringrazia, inoltre, i nostri SPONSOR: - Tipografia TRIGAD - DG BUONOCORE Auto e moto - Supermercati SEMAR - Bar Ristorante il Chioschetto Il più grande ringraziamento va a tutti i partecipanti che, dopo le difficoltà legate alla pandemia, hanno risposto con grande entusiasmo.

SOLSTIZIO IN MUSICA

Per la prima volta la Pro Loco di Giffoni Valle Piana ha aderito all’iniziativa “Festa della musica” promossa dall’Unpli Nazionale, organizzando un concerto con vari artisti, che ha riscosso un meraviglioso successo. L’iniziativa si è svolta il 21 giugno con il titolo "Solstizio in Musica". Ringraziamo le istituzioni che hanno preso parte alla manifestazione: l’Assessore Angela-Maria Mele e i Consiglieri Francesco Toro e Beatrice Petrullo. Alla manifestazione hanno preso parte diversi elementi del Corpo Bandistico Lorenzo Rinaldi di Giffoni Valle Piana in sinergia con la Banda di Montecorvino Rovella che hanno aperto la nostra serata. In seguito, ringraziamo Maria Grazia Grieco e Davide D'Amato che ci hanno coinvolto con il loro spirito Pop/Rock. Ed infine, gli Evergreen che ci hanno travolto con il loro spirito "sempreverde".

VISITA GUIDATA CON GLI “AUSER DI SALERNO CENTRO”

Come di consueto la Pro Loco è sempre a disposizione per ospitare gruppi provenienti da tutta Italia per far scoprire le bellezze del nostro territorio. Questo mese, ringraziamo i numerosi visitatori dell’Associazione “Auser Salerno Centro” che ci hanno omaggiato della loro presenza sul nostro territorio il 23 giugno. La visita si è svolta grazie al contributo dell’Assessore Angela Maria Mele, South Land CEA e Soccorso Montano Dedalo che si sono resi disponibili, insieme alla sapiente guida di Virgilio De Mattia, ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle Miniere di Ittiolo.

II TORNEO DI BURRACO

Anche la seconda edizione del torneo di Burraco organizzata dalla Pro Loco è stata un successo. Ringraziamo i nostri sponsor per averci omaggiato con prodotti tipici di grande qualità, in particolare: - Caseificio Ponte Molinello - Caffè D'Angiò - Angelo Galante Un ringraziamento finale va, ovviamente, a tutti gli appassionati che continuano a partecipare a questa nostra iniziativa.

LEZIONE DI YOGA AL CONVENTO

Infine, abbiamo concluso il mese organizzando una lezione di approccio allo yoga, nel chiostro presso il Complesso Monumentale di San Francesco. Ringraziamo l'istruttrice certificata Mary Falcone che si è gentilmente resa disponibile introducendo i partecipanti alla pratica yogica utile per il benessere mentale e fisico. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato numerose a quest'ora di benessere collettivo riconfermando il loro interesse verso le nostre iniziative