Pagani si prepara a festeggiare Sant’Alfonso Maria De Liguori: il programma Da sabato 30 luglio a martedì 2 agosto la città si veste a festa per onorare il suo Santo

Stanno per avere inizio i tanto attesi festeggiamenti in onore del Dottore della Chiesa, Sant’Alfonso Maria De Liguori. Da sabato 30 luglio a martedì 2 agosto la città si veste a festa per onorare il suo Santo. Un ricco calendario di eventi civili e religiosi coinvolgerà la città in quattro giorni di festa. In particolare tre serate musicali si terranno in piazza Sant’Alfonso, promosse dall’assessorato alla cultura guidato dal vicesindaco, Valentina Oliva. Evento finale il concerto della cantante Valentina Stella. Prevista l’installazione di giostre nell’arena Pignataro e bancarelle in via Ferrante.

Di seguito il programma di festeggiamenti civili e religiosi.

30 LUGLIO 2022

Ore 21.30 Esibizione musicale di Acoustic Covers del duo Mouth2, composto da Alessandro Vitiello –

voce e chitarra e Carlo Salentino -tamburi e percussioni

31 LUGLIO 2022

Ore 21.30 Esibizione musicale Duo Band Live Music

1 AGOSTO 2022

Solennità di Sant’Alfonso Maria de Liguori

Ore 11.00 - Solenne Celebrazione Eucaristica in Basilica di Sant’Alfonso, presieduta dal S.E.

Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di

Bologna.

Ore 20.00 - Celebrazione Eucaristica in piazza Sant’Alfonso, presieduta da padre Enzo Fortunato,

OFM conv., già direttore della Rivista San Francesco e della Sala Stampa della Basilica di San Francesco.

2 AGOSTO 2022

Ore 21.30 concerto dell’artista Valentina Stella – piazza Sant’Alfonso

Nei giorni della festa si terrà inoltre un evento di caratura nazionale nella città di Pagani. Il 31 luglio alle

ore 10.30 e per tutta la giornata si svolgerà “Dance Competition… Aspettando Sant’Alfonso” presso il

teatro Auditorium Sant’Alfonso”. Si tratta del concorso Nazionale di Danza dedicato alle tre categorie dei

giovanissimi, ragazzi e adulti. Organizzato da Viaggio Danza di Luisa Villani e la scuola di danza Bac di Luigi Fortunato, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, il concorso vedrà competere oltre 250 allievi provenienti da tutta Italia. Sarà devoluta una somma all’associazione AILMAG “Amici di Gabriela Pomposelli” per la lotta al melanoma.

«Abbiamo voluto assicurare alla città un fitto calendario di eventi, includendo anche il concorso nazionale di danza proprio nei giorni della festività di Sant’Alfonso. Pur avendo mille difficoltà abbiamo lavorato per un programma che assicurasse un intrattenimento per famiglie, bambini e adulti con musica, giostre, bancarelle, riscoprendo sempre di più la fede in questo Santo tra i più illustri della Chiesa, le cui spoglie ci onoriamo di avere nella nostra città e che sempre di più dobbiamo riscoprire e valorizzare» ha dichiarato il vicesindaco Oliva.

«Anche quest’anno ci prepariamo ad onorare Sant’Alfonso, consapevoli dell’immensa ricchezza spirituale e morale che il Dottore della Chiesa rappresenta per la città di Pagani. Personalità ecclesiali illustri verranno a presiedere le solenni celebrazioni eucaristiche a cui la cittadinanza avrà modo di partecipare, quali il cardinale Zuppi, neopresidente della CEI e arcivescovo di Bologna, e padre Enzo Fortunato, OFM conv., già direttore della Rivista San Francesco e della Sala Stampa della Basilica di San Francesco. Ringrazio i padri redentoristi, il comitato festa, gli uffici, gli assessori e i consiglieri che hanno collaborato all’organizzazione, tutte le forze in campo, i carabinieri, la polizia municipale, la protezione civile Papa Charlie, la Croce Rossa. Godiamoci la festa con l’augurio che gli insegnamenti di Sant’Alfonso Maria De Liguori ci insegnino a riscoprire sempre di più il senso di comunità» ha dichiarato il sindaco De Prisco.