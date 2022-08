Capaccio Paestum, incremento del +49% della tassa di soggiorno La percentuale d’incremento riguarda il primo semestre del 2022 rispetto a un anno fa

Per il primo semestre del 2022 l’imposta di soggiorno incassata dal Comune di Capaccio Paestum ha fatto registrare un incremento medio pari al 49% rispetto allo stesso semestre del 2021. Per il solo mese di giugno, l’incremento è pari a +54,89%. La tabella, elaborata dall’Area Tributi – Entrate Patrimoniali, mostra l’incidenza delle politiche legate al turismo, messe su dall’amministrazione guidata dal sindaco Franco Alfieri, sulle entrate comunali.

«Presenze, economia, bilancio: l’estate di Capaccio Paestum fa bene al territorio e ai conti del Comune – dichiara il sindaco Alfieri – L’incremento medio dell’imposta di soggiorno registrato nel primo semestre del 2022 è il segno concreto e tangibile del successo delle nostre scelte in merito alle politiche per il turismo. Creare le condizioni per attirare presenze nella nostra Città vuol dire mettere in moto l’economia di Capaccio Paestum ma anche del territorio circostante. E vuol dire aumentare gli introiti nelle casse comunali grazie anche all’imposta di soggiorno. I dati elaborati finora – continua il primo cittadino – riguardano i primi sei mesi dell’anno. Il +54,89% di giugno ci lascia ben sperare anche per i mesi di luglio e agosto. Basti solo pensare che nel mese appena conclusosi Paestum ha ospitato grandi eventi come il concerto di Blanco, il Coca-Cola Summer Festival, la doppia data dello spettacolo di Fiorello. Lo stesso vale per il mese appena iniziato: il calendario di eventi è ricco di date anche ad agosto. Insomma – conclude Alfieri – le cose non accadono per caso: questi risultati sono il frutto della nostra visione e del nostro duro lavoro”.

Archiviati i mesi di giugno e luglio, nel calendario degli eventi “Estate da vivere” ci sono ancora circa 60 appuntamenti (degli oltre 100 previsti). Continuano i grandi eventi alla Cluods Arena: previsti, tra i concerti del MaCo Festival, quelli di Jimmy Sax, Coez, Franco 126, Nino D’Angelo, Rkomi. Attesa anche per lo spettacolo di Alessandro Siani. In programma, sempre alla Cloud Arena, il Festival internazionale Tutto Mogol Battisti e, ai piedi del Tempio di Nettuno, il maestro Geoff Westley in piano solo. Tanti gli eventi previsti sul palco sospeso di Capaccio Capoluogo e, sul lungomare, il Radio Deejay vertical summer tour. In programma anche spettacoli teatrali, con la rassegna Sipario aperto e con le performance dell’Academia Magna Graecia, ed eventi culturali, come il Festival dell’Essere e la lezione di Vittorio Sgarbi su Caravaggio. Eventi sono in programma anche a settembre: prevista, tra l’altro, la rassegna Jazz on Capaccio. Gli appuntamenti sono disseminati su tutto il territorio, dal lungomare a Paestum, dal santuario della Madonna del Granato a piazza Tempone.