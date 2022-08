Nocera Inferiore ecosostenibile: una colonnina per ricaricare auto elettriche È stata installata all'interno della Corte comunale

Nocera Inferiore punta sull'ecosostenibilità, all'interno della Corte comunale è stata installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Entro fine anno, è previsto il noleggio/acquisto di due auto elettriche per il Servizio Ambiente e per i Lavori Pubblici. A farlo sapere il sindaco Paolo De Maio.

"In seguito, - ha aggiunto il primo cittadino - sarà dismesso progressivamente tutto il parco auto alimentato con carburanti di origine fossile. L'Amministrazione Comunale installerà nuove colonnine per la ricarica anche in altri punti della città.

Un primo e importante passo per una città ecosostenibile".