Pagani, lavori alla rete fognaria cittadina per scongiurare allagamenti Previsti diversi ammodernamenti

In arrivo nuovi significativi ammodernamenti alla rete idrica e fognaria di Pagani. L’amministrazione Comunale De Prisco sta lavorando in concertazione con Gori affinché le criticità siano mitigate e risolte, con rafforzamenti e nuove realizzazioni dei sottoservizi idrici e fognari. Sono in fase di progettazione avanzata gli interventi che riguarderanno il Comune di Pagani volti al restyling e alla sostituzione di 4 chilometri di tratti fatiscenti di condotte acquedottistiche. Pagani, difatti, beneficerà del grande progetto con linee di finanziamento REACT EU, finalizzato alla riduzione delle perdite idriche con la sostituzione di moltissimi tratti di condotte non più idonee.

Il progetto e i lavori sono messi in campo da EIC e dal soggetto gestore GORI, con i quali l' Ente continua in modo continuo ad avere interlocuzioni assidue per la soluzione delle criticità sul territorio per il tramite degli uffici tecnici e dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche, ing. Felice Califano, che sta seguendo direttamente la problematica. L'intervento, nel complesso, prevede 5 livelli di criticità. Pagani è stata inserita in livello di Criticità 1 con interventi sul territorio caratterizzati da assoluta priorità che avranno inizio entro la fine del 2022.

L’Amministrazione Comunale, vista l’inadeguatezza delle reti acquedottistiche su via P. Sorrentino e via Taurano ha richiesto ed ottenuto la realizzazione in via anticipata dei lavori per questi tratti. A questi interventi si vanno ad aggiungere quelli imminenti di completamento e potenziamento delle reti fognarie cittadine, che saranno attuati da Gori in concerto con l’amministrazione, che avranno inizio nel mese di settembre per un importo di circa 2 milioni di euro, e vedranno interessati anche tratti nevralgici particolarmente critici della rete fognaria come via Cesarano e via Leopardi, al fine di mitigare la frequenza degli allagamenti in quella zona.