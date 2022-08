Il viaggio di Susan e Bill: da New York a Pagani alla scoperta delle "radici" I due turisti, politici statunitensi, hanno visitato i luoghi di origine della nonna di Susan

Un viaggio "alla scoperta delle radici", potrebbe essere sintetizzato così l'incontro che, ieri pomeriggio, due turisti americani hanno avuto con il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco. Susan Molinari, politica e giornalista statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato di New York (deputata per due mandati completi dal 1990 al 1997), figlia di Guy Molinari già deputato dello Stato di New York e suo marito Bill Paxon, membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato di New York eletto per 5 volte sono stati nell'Agro per scoprire la città d'origine della nonna della deputata.

Susan, infatti, fortemente legata a sua nonna, Assunta Nacchia, di cui solo recentemente ha scoperto l'origine paganese e non calabrese, come aveva creduto per tutta la vita, ha deciso di visitare la città e i luoghi in cui sua nonna fu concepita in via Piave, facendo un salto durante il suo soggiorno in Costiera Amalfitana.

Ad accoglierla il sindaco Lello De Prisco, lo storico Marcello Sforza, lo studioso Gerardo Sinatore, che hanno accompagnato insieme ai traduttori i due visitatori in giro per i punti d'interesse di Pagani: la basilica di Sant'Alfonso, accolti dalla consigliera Anna Maresca e la guida Alberino Giovanna, la chiesa Madre del Corpo di Cristo guidati da don Flaviano Calenda, l'Arciconfraternita della Madonna delle Galline, con la presenza priore Peppe Tortora. Qui hanno potuto assistere anche ad un'esibizione canora dei cantori Daniele Marrazzo e Francesco Cordiano, la Fondazione Carminello ad Arco, in presenza del comitato presieduto dal dott. Nello Gaito. Non solo, hanno fatto visita anche ai luoghi di origine della famiglia della nonna di Susan presso la casa della famiglia Gagliardi, fino a Palazzo San Carlo, insieme al sindaco, il presidente Palladino, gli assessori Giuseppe Campitiello e Veronica Russo.

La storia di Pagani è rivissuta nelle parole degli storici, grazie alle traduzioni di Luca De Pascale, facendo scoprire ai due politici americani la ricchezza delle origini paganesi di Susan. Lo storico Sforza, grazie a numerose ricerche effettuate, ha potuto fare dono alla già deputata di atti e certificati storici appartenenti alla sua famiglia di origine. Ai due americani sono stati donati anche opere della storia Paganese.

«Un pomeriggio di scoperta e di accoglienza, lo spirito che contraddistingue da sempre il popolo paganese, che offre a tutti i visitatori oltre che bellezze artistiche e storiche, anche lo spirito del sentirsi come a casa propria. Per questo ringrazio tutti coloro che oggi hanno accolto nel miglior modo possibile insieme a noi i due visitatori americani, con il cuore paganese» ha detto il Sindaco Lello De Prisco.