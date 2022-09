Pagani: XIX Gara Regionale di Primo Soccorso Il presidente Regionale Tangredi: "Occasione di confronto e di formazione"

Il 4 settembre si svolgerà a Pagani la XIX Gara Regionale di Primo Soccorso. La città si trasformerà in un campo di gara. Protagonisti della giornata saranno i Volontari provenienti dai Comitati Campani che gareggeranno in diversi scenari di emergenza allestiti nei luoghi più caratteristici della città, trasformati per l’occasione in postazioni di intervento. Le squadre avranno a disposizione nove minuti come tempo massimo per la prova su ogni scenario. La competizione, che ha avuto un fermo a causa della pandemia, riparte coinvolgendo decine di Volontari nella sfida di gestire ed intervenire in situazioni di emergenza simulate, relative a tutte le attività specifiche della Croce Rossa Italiana: dai simulatori ai truccatori, dai giudici ai master, dagli istruttori di diritto internazionale umanitario, agli operatori di servizio psicosociale, agli esperti in logistica.

Le simulazioni di soccorso in cui i partecipanti dovranno agire vanno dagli incidenti sportivi e/o domestici, agli infortuni sul luogo di lavoro, e incidenti stradali. È prevista anche una prova di soccorso in una maxi emergenza. Sarà la somma dei punteggi ottenuti a decretare la squadra vincitrice. “La gara è un’occasione di confronto e di formazione più che di competizione - ha dichiarato il Presidente Regionale Stefano Tangredi - dopo due anni di sospensione della socialità, con la gara consentiamo, soprattutto ai Volontari più giovani, di incontrarsi e stare insieme. Auguro a tutti di divertirsi e che vinca il migliore”. Il ritrovo per la registrazione sarà il 3 settembre alle ore 15:00 a Piazza Sant’Alfonso, 84016 Pagani SA presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De’ Liguori. La gara inizierà alle ore 9:15 di domenica 4 settembre.