Prende forma il Parco Urbano a Cava, il sindaco: "Fondamentale per la città" L’opera si estende sui 300 metri di corso Principe Amedeo per un importo di circa 3.4milioni di euro

Proseguono alacremente i lavori di realizzazione del grande parco urbano al centro della città, realizzato dall'Amministrazione Servalli e progettato dall’architetto Pica Ciamarra e Associati.

L’opera si estende sui 300 metri di corso Principe Amedeo, per un importo di circa 3.4 milioni di euro, finanziata con i fondi del PIU Europa, che con l'accordo di programma del 29 dicembre 2015 ha assegnato al Comune le risorse compensative rinvenienti dalla certificazione dei progetti retrospettivi. Un polmone verde al centro della città, con servizi, spazi pubblici, parco giochi, un piccolo anfiteatri per manifestazioni e uno spazio anche per skateboarder.

“È un’opera fondamentale per la nostra città – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – che riammaglia il fondovalle, prima diviso dalla ferrovia e poi dal cemento armato del trincerone. Uno spazio che rivoluzionerà non solo un pezzo della città, ma anche la stessa vivibilità, con un parco verde e delle strutture per la socializzazione e per i bambini. Il parco urbano è il completamento di un grande lavoro iniziato con l'apertura delle rampe alla Tengana, proseguito con l'apertura del sottovia e la realizzazione del parcheggio interrato. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo ottenuto dalla Regione Campania 3,5 milioni di euro per la progettazione esecutiva del prosieguo della nuova viabilità alternativa alla nazionale che si congiungerà con via Dei Fabbri".