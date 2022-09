Montesano più green: ecco la prima postazione di colonnine elettriche per auto Installata presso Piazza Ferrovia: presto altre nelle altre frazioni

Il Comune di Montesano punta sulla sostenibilità ed efficienza. E' stata installata, in questi giorni, la prima postazione di colonnine elettriche per auto di questa tipologia presso Piazza Ferrovia, altre colonnine saranno poi installate nel centro di Montesano Capoluogo e a seguire nelle altre frazioni.

"Il nostro paese, con tale installazioni, a costo zero per il Comune, avvita con una delibera giuntale del 2021, diventa sempre più una smart-city ecosostenibile. La mobilità sta entrando in una nuova era, sostenibile ed efficiente", ha commentato il sindaco Giuseppe Rinaldi.

La fascia tricolore ha inoltre spiegato: "La maturità delle tecnologie di stoccaggio dell’elettricità e quella dei motori, la diffusione sempre più ampia delle tecnologie di stoccaggio dell’elettricità e quella dei motori, la diffusione sempre più ampia delle fonti di energia pulita e delle reti di distribuzione intelligenti, gli obiettivi posti dalla sfida climatica, l’affacciarsi di nuovi stili di vita e la sempre maggiore sensibilità dei consumatori e delle istituzioni determinano una congiuntura che fa sostenere che la mobilità elettrica sarà quella del nuovo millennio. Anche in Italia, dunque, le auto elettriche si diffondono e, malgrado si parli ancora di mobilità elettrica come della “mobilità del futuro”, si può affermare che le cose stiano cambiando già nel presente. La tendenza italiana, che segue il trend mondiale, descrive un costante aumento delle vendite di veicoli elettrici. Scegliere l’elettrico significa abbattere le emissioni di CO2: per ogni auto elettrica, infatti, si ha un risparmio di 2 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Questo permette alle nostre città di essere più pulite, vivibili e silenziose. Lavoriamoci insieme e "puntiamo al futuro".