Angri: 6,5 milioni di euro per completare e migliorare il sistema fognario Una volta ultimata l'opera consentirà di portare a depurazione i reflui di ulteriori 25mila abitanti

Il Comune di Angri ottiene 6 milioni e 500 mila euro per completare e migliorare il sistema fognario. Ad annunciarlo il sindaco Cosimo Ferraioli:

"Era il 17 settembre 2021 quando nel mio ufficio ho avuto uno degli incontri decisivi con GORI ed Ente Idrico Campano, durante il quale ho chiaramente ribadito la volontà di progettare un nuovo sistema fognario per la città usufruendo dei fondi previsti dal PNRR, in quanto la rete attuale risulta sempre più obsoleta e incapace di reggere grandi masse di acqua e le mutate condizioni meteo, urbanistiche e sociali.

Ora finalmente si presenta la possibilità di indirizzare questi fondi al completamento della rete fognaria, solo parzialmente realizzata dalla Regione Campania, e all'estensione del servizio fognario anche nelle zone di Angri che ancora non ne godono".

Al termine dei lavori, la rete fognaria potrà entrare in esercizio consentendo il collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Scafati, per la zona Sud, e di Angri, per la zona Nord, eliminando in tal modo gli scarichi che attualmente hanno recapito nel canale San Tommaso.

"Una volta ultimata, l'opera consentirà di portare a depurazione i reflui di ulteriori 25.000 abitanti e di estendere il servizio fognario per altri 3300 abitanti - continua la fascia tricolore - Sono molto soddisfatto di questo grandissimo risultato, frutto di un intenso lavoro che ho scelto di seguire in prima persona, vista l'importanza e l'impatto che questi interventi avranno sul territorio, in sinergia con gli Ingegneri di GORI ed Ente Idrico Campano.

Si va finalmente verso la realizzazione di una rete fognaria completa per l’intera città, attesa ormai da decenni, un'infrastruttura di cui Angri aveva assoluto bisogno e per la quale abbiamo lavorato alacremente", conclude il primo cittadino.