Scafati, entra in giunta il consigliere comunale Filippo Quartucci Conferite le deleghe a “sanità” e “polizia municipale”. Revocato l’incarico all’assessore Sicignano

Il Sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati ha firmato il decreto con il quale ha revocato l’incarico all’Assessore Raffaele Sicignano e nominato il dottor Filippo Quartucci, già consigliere comunale. Con lo stesso provvedimento sono state ridistribuite le deleghe agli altri componenti della Giunta.

Al nuovo componente della Giunta comunale sono state conferite le deleghe a “Sanità” e “Polizia Municipale”. Con lo stesso provvedimento il primo cittadino ha proceduto ad una ridistribuzione delle deleghe agli altri componenti dell’Esecutivo, come di seguito indicate:

- Serena Porpora (Vice Sindaco – Pubblica Illuminazione – Verde Pubblico – Sport)

- Camillo Auricchio (Innovazione Tecnologica -Parcheggi – Patrimonio - Manutenzioni)

- Annunziata Di Lallo (Bilancio – Personale – Cultura – Spettacolo - Biblioteca)

- Alfonso Di Massa (Commercio – Suap – Agricoltura - Lavori Pubblici)

- Filippo Quartucci (Sanità – Polizia Municipale)

- Laura Semplice (Avvocatura - Società Partecipate – Politiche sociali)

- Daniela Ugliano (Pubblica Istruzione – Ambiente – Fiume Sarno - Cimitero)

“Preso atto dei nuovi equilibri emersi nell’ultimo Consiglio comunale – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - ho ritenuto giusto procedere alla nomina del dott. Quartucci, di cui ho apprezzato l’atto di responsabilità, frutto della sua lunga militanza ed esperienza politica. Al neo Assessore Quartucci, apprezzato medico del nostro territorio, ho attribuito le deleghe a Sanità e Polizia Municipale. Voglio ringraziate l’Assessore Raffaele Sicignano per l’attività che ha svolto, per l’impegno profuso in tutti questi anni. La scelta di revocarlo, considerato il momento di difficoltà ed i nuovi equilibri politici determinati dagli eventi degli ultimi mesi, era inevitabile. Alla luce della sostituzione dell’Assessore Sicignano con l’Assessore Quartucci, ho inoltre ritenuto necessario provvedere ad una rimodulazione delle deleghe, che ho voluto assegnare agli assessori tenendo conto non solo delle esperienze e delle specifiche competenze professionali di ciascuno di loro ma anche degli ambiti specifici in cui hanno operato da amministratori. Abbiamo tanto da lavorare per dare concretezza ai progetti in cantiere, per fornire risposte ai cittadini sull’occupazione, sui lavori pubblici e nel sociale. Per arrivare a questi grandi risultati è importante lavorare tutti insieme, serrare i ranghi, ritrovare unità ed entusiasmo, andare avanti e condurre questa Amministrazione fino al termine del mandato elettorale, come è giusto e legittimo che sia, nonostante i continui attacchi delle minoranze e anche dei transfughi che sono passati nelle fila dell’opposizione”

“Ringrazio – ha dichiarato il neo Assessore Filippo Quartucci - il Sindaco Salvati per la fiducia accordatami, quale riconoscimento del sostegno che ho voluto con convinzione dare a questa Amministrazione, votando a favore del bilancio. Una scelta scaturita esclusivamente dal senso di responsabilità che sento orgogliosamente di avere in qualità di cittadino scafatese che ama la sua città, che è legato a questo territorio, consapevole del fatto che mandare l’Amministrazione comunale a casa in questo momento, con la prospettiva di una nuova fase commissariale, dopo gli anni bui che abbiamo vissuto, sarebbe stato devastante per gli scafatesi. Non mi aspettavo la nomina di assessore. Ringrazio, pertanto, il Sindaco Salvati al quale garantirò massimo impegno per lavorare, insieme agli altri componenti della Giunta, con il solo obiettivo di rilanciare questo territorio, nell’esclusivo interesse di Scafati e degli scafatesi. Non mi toccano le parole di quanti non hanno condiviso la mia scelta in Consiglio comunale. Sono a posto con la coscienza, certo di aver fatto la scelta più giusta per la mia città”.