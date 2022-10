Pagani, torna la "Giornata del benessere del bambino" Screening gratuito dei piccoli del territorio a partire da 1 mese di vita fino ai 16 anni

La sesta edizione della giornata dedicata allo screening gratuito dei bambini del territorio si terrà domenica 16 Ottobre e domenica 13 novembre presso lo Studio Associato THE ORGANISM a Pagani.

Con il rientro in classe, torna, per il sesto anno, l’appuntamento con la “Giornata del Benessere del Bambino”, l’iniziativa promossa dall’associazione The Organism “Antonio Talluto”, attiva sul territorio paganese da numerosi anni, ed avvalorata dal patrocinio del Comune di Pagani, dell’Azienda Consortile Agro Solidale, dell'ASL Salerno e con il supporto delle associazioni ANMIC e LIS.

Anche per questa edizione, sono previste due domeniche di screening a titolo gratuito, per permettere ai bambini del territorio una valutazione in diversi ambiti sanitari. Durante le due giornate, infatti, sarà possibile effettuare valutazioni visive, posturali, psicologiche, neuro-psico motorie e logopediche. I professionisti coinvolti, devolveranno il loro tempo e le loro competenze per garantire a bambini e genitori controlli mirati atti a risolvere problematiche comuni.

Gli screening del neurosviluppo sono utili, infatti, ad evidenziare eventuali deficit degli apprendimenti scolastici (dislessia, discalculia, disortografia), visuo-percettivi (deficit oculomotorio funzionale, posturale), dell'attenzione, della memoria, neuro-psico-motori (Metodo Dott. Mario Castagnini) e del comportamento dei bambini, grazie al lavoro e alla professionalità di una Equipe Multidisciplinare.

Lo screening è rivolto a tutti i bambini a partire da 1 mese di vita fino ai 16 anni.

“Anche quest’anno vogliamo contribuire gratuitamente – racconta il Dott. Giuseppe Ferraioli, presidente dell’associazione – affinchè le famiglie sul territorio si sentano parte di un sistema in cui possono essere assistiti a 360 gradi. Il riconoscimento precoce delle difficoltà e delle problematiche del neurosviluppo consente di intervenire precocemente su quei fattori di rischio che si evidenziano già in età pre-scolare”.

L’appuntamento è quindi per domenica 16 ottobre e domenica 13 novembre, presso lo Studio Associato The Organism sito in via De Rosa 46 a Pagani, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.

Per prenotare il proprio consulto, è possibile contattare i numeri dell’associazione: 081.5152334 – 392.1873914