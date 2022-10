Bidoni bruciati nella notte a Pagani: "Atto gravissimo, indagini in corso" Lunedì scorso era stato rubato un camion ubicato all'interno del cantiere della SAM

Ancora un raid incendiario, questa volta a Pagani. Nella notte sono stati dati alle fiamme diversi bidoni della spazzatura collocati in diverse parte del centro. In particolare sono stati via Matteotti, via Pagano e via Criscuolo i punti colpiti.

Parla il sindaco

Per il sindaco Raffaele De Prisco si tratta di "un accadimento gravissimo che succede ad un altro evento increscioso e delittuoso avvenuto lo scorso lunedì, quando nella notte un camion ubicato all’interno del cantiere della SAM è stato rubato da un soggetto completamente mimetizzato con tuta con cappuccio".

Nel mirino dei malviventi l'azienda speciale che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in città. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono già in corso e sia la Procura che la Prefettura sono state aggiornate su tutto quanto accaduto.

"Stiamo cercando in tutti i modi di ripristinare una situazione di normalità lavorativa all’interno del cantiere. È di dieci giorni fa la nomina del comandante della polizia municipale a commissario pro tempore della SAM, in attesa di nuovo assetto organizzativo. Continueremo a lavorare, senza arretrare di un centimetro", le parole del primo cittadino.