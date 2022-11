Frana fra Ascea e Pisciotta sulla ex SS 447: lavori da 14 milioni di euro Chiusa la gara, soddisfazione dalla Provincia di Salerno

Presa d’atto dell’aggiudica definitiva da parte della Provincia di Salerno dell’intervento denominato “Lavori di ripristino e consolidamento della variante lungo la ex SS 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta”. L'importo degli interventi è di 14 milioni di euro, sui 20 milioni del quadro economico di progetto.

Le dichiarazioni del presidente Strianese

“Abbiamo finalmente chiuso la gara della cosiddetta Pisciottana – ha chiarito il Presidente Michele Strianese – un’opera importantissima attesa da decenni. Parliamo di un intervento particolarmente complesso, cioè della variante agli oltre tre km di frana dell’ex SS 447 in località Rizzico.

Nello specifico - prosegue il presidente Strianese - il tracciato stradale oggetto dei lavori è lungo 3.5 chilometri: comprende 4 viadotti, da completare, 1 viadotto, da realizzare ex novo, 1 galleria. Ricade nel territorio comunale di Pisciotta, al confine con quello di Ascea, nell’ambito del bacino imbrifero del Torrente Fiumicello. Molto presto inizieranno i lavori, sono stati effettuati i sopralluoghi per la progettazione esecutiva con le relative operazioni di rilievo puntuale.

Oggi tutto si avvia verso la definitiva risoluzione, ma la frana inizia già negli anni Novanta quando la strada era di competenza ANAS che la cede alla Regione Campania nel 2001. Vengono subito stanziati i fondi per un progetto risolutivo di 11,5 milioni di euro. Nel frattempo la ex SS 447 viene trasferita alla Provincia che nel 2009 consegna i lavori all’impresa che però non riesce ad avviarli anche per problemi di mancata acquisizione di tutti i necessari pareri. L’iter della progettazione è ripreso nel 2016 e finalmente nel 2017 vengono ottenuti tutti i pareri necessari alla nuova progettazione in variante".

Il presidente Strianese ha poi ricordato come la zona sia interessata da fenomeni franosi attivi che apportano rischi per il passaggio dei veicoli, e tanti disagi per la continua necessità di lavori di manutenzione. L’intervento di oltre 14 milioni di euro permette di mettere in sicurezza un’arteria fondamentale per la mobilità del Cilento, finanziato in parte con fondi della Regione Campania e in parte con fondi CIPE di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.

"La Provincia di Salerno – conclude il Presidente Strianese - porta a buon fine un’altra grande opera fondamentale per il miglioramento della rete viaria dei nostri territori, in particolare per tutta l’area cilentana, anche grazie al supporto del Presidente della Regione on. Vincenzo De Luca. Andiamo avanti, vicini alle esigenze concrete delle nostre comunità".