"Luci marine" ed antiche tradizioni: Cetara fa rivivere la sua storia Cultura, enogastronomia e storia negli appuntamenti previsti tra novembre e dicembre

Promuovere le antiche tradizioni di uno dei borghi più belli e suggestivi della Costiera Amalfitana. Un intento che è alla base del progetto “La Magia degli Elementi”, in programma nei mesi di novembre e dicembre nel comune di Cetara.

Tutto comincerà il 4 novembre quando sarà possibile partecipare al laboratorio “Mani in rete” (che sarà replicato anche il 18 novembre) in programma nella Torre Vicereale: grazie al supporto di giovani pescatori si potranno apprendere le antiche tecniche di rammendo delle reti da pesca. Nello stesso giorno prenderà il via anche il primo dei quattro appuntamenti sull’enogastronomia cetarese (11, 18 e 25 le altre date), mentre il 5 novembre partirà l’installazione delle luminarie natalizie che avranno come tema gli elementi marini. “Le Creature del Mare”, esclusiva a led ultra-risparmio energetica prodotta dalla Genial Illuminazione, coloreranno Cetara attraverso un percorso che partirà da Piazza Costantinopoli, proseguirà lungo il corso principale e volgerà a termine a Largo Marina dove dalle 18:30 si susseguiranno lo show degli artisti di strada, il countdown per l’accensione dell’albero di Natale, lo spettacolo di fuochi pirotecnici e l’animazione per i bambini.

Previsto anche un laboratorio sulla produzione della colatura di alici (18 e 25 novembre), mentre il 2 dicembre è in programma un convegno sullo stesso tema.