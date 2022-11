Pagani: asse con il Governo per fronteggiare le emergenze dell'Agro Visita istituzionale del vice ministro Edmondo Cirielli a Palazzo San Carlo: «Darò il mio aiuto»

Vicinanza alla comunità paganese ed impegno per risolvere i problemi che la riguardano. A garantirli è stato il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli che questa mattina ha fatto visita al sindaco di Pagani, Raffaele Maria de Prisco. Accompagnato dal capo della sua segreteria, Alberico Gambino, Cirielli ha sottolineato la sua piena disponibilità a farsi portavoce presso i Ministeri preposti per perorare le cause paganesi per risoluzioni celeri delle problematiche. «Da qualche anno vivo a Pagani ed è mio vivo interesse dare il mio contributo per la risoluzione delle problematiche cittadine», ha detto il vice ministro Cirielli. «Ringrazio i paganesi che mi hanno sostenuto con un notevole consenso alle scorse elezioni e verso i quali nutro profonda vicinanza».

«Collaborazione con il Governo»

Il sindaco di Pagani ha ringraziato il vice ministro per la visita a Palazzo San Carlo e gli ha illustrato lo stato dell'arte delle progettualità in atto che interessano la città, non disdegnando di sottolineare le tante difficoltà che attanagliano gli enti pubblici. «É nostro vivo interesse instaurare un rapporto di vera collaborazione con il Governo - ha detto il sindaco De Prisco -, auspicando risoluzioni celeri per problematiche che attanagliano sia la pubblica amministrazione sia la gestione dei finanziamenti pubblici. Ringraziamo il vice ministro Cirielli per il suo interessamento e la visita di questa mattina».