Progetti Pnrr, il Comune cerca professionisti per il Settore lavori pubblici Short list di esperti a Nocera Inferiore: a disposizione 115mila euro

Supporto alla progettazione del Piano di riprese e resilienza, il Comune di Salerno ha pubblicato l'avviso per la ricerca di figure professionali.

Innanzitutto, la procedura pubblica per l’istituzione di una short list di esperti a cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi nella gestione dei fondi Pnrr e di altri fondi pubblici nazionali ed europei per il Settore lavori pubblici. Le figure saranno necessarie per affidare incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, al fine di rispettare le scadenze temporali imposte dai relativi bandi.

Grazie ai fondi dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (67 milioni di euro per l’Italia per reclutare professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da destinare agli Enti locali per l’attuazione del Pnrr e della politica di coesione), l’Ente e` risultato destinatario di oltre 115mila euro per potenziare il Settore lavori pubblici, conferendo tre incarichi di collaborazione autonoma per la durata di 36 mesi, con profilo tecnico junior, a supporto della gestione dei bandi e dei finanziamenti del Pnrr.

«Grazie a questi fondi e alla possibilita` di affidare lavoro a nuove risorse altamente qualificate, la citta` di Nocera potra` sfruttare nel miglior modo possibile le opportunita` offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», dichiara il sindaco Paolo De Maio.