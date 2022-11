Scoperto cinghiale morto ad Omignano: la GAI invia una segnalazione al sindaco Chiesta la rimozione della carcassa: "Concreto pericolo all'igiene e alla salute pubblica"

La carcassa di un cinghiale morto ed in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in via Nazionale ad Omignano Scalo.

Gli operatori della guardia agroforestale italiana, a seguito delle diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno lamentato il forte cattivo odore presente in zona, hanno allertato della situazione il sindaco del comune e, per quanto competenza, al responsabile Polizia Municipale e l'ASL.

Il ritrovamento

La triste scoperta è stata fatta dal personale della GAI, nella giorna ieri, poco dopo le 14, nel corso di un servizio di monitoraggio sul territorio e tutela dell'ambiente. L'animale morto, giacente li già da tempo, "Oltre a creare concreto pericolo all'igiene e alla salute pubblica, fa si che anche animali randagi e i volatili siano attratti", hanno spiegato gli operatori.

Per questo, è stato richiesto un pronto intervento al sindaco del comune e la rimozione della carcassa.