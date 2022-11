Al via le nuove modalità di raccolta differenziata a Ravello Il sindaco: "Puntiamo a rendere sempre più efficiente il servizio"

A partire da domani, primo dicembre, saranno operative le nuove modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Ravello.

Ad annunciare la novità è il sindaco, Paolo Vuilleumier.

Sarà la società L’Igiene urbana Evolution, incaricata del sevizio, a fornire a residenti e imprese locali, materiali informativi che spiegano in maniera chiara il calendario dei conferimenti, le istruzioni per una corretta raccolta dei rifiuti domestici e di quelli prodotti da attività commerciali, a chi rivolgersi per quelli ingombranti e tante altre informazioni utili.

E’ stata anche attivata una pagina, Ravello Differenzia, dove sono pubblicati anche tanti consigli su come ridurre gli sprechi e dare nuova vita ad oggetti di uso comune.

Il sindaco: "Puntiamo a rendere sempre più efficiente il servizio"

“Le iniziative messe in campo dalla nostra amministrazione puntano a rendere sempre più efficiente il servizio, e ad incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata - spiega il primo cittadino - Per raggiungere questi obiettivi, saranno distribuite buste dotate di codice identificativo, per tracciare i conferimenti e stabilire meccanismi di premialità rivolti agli utenti più virtuosi”.

“Chiediamo quindi il contributo di tutti per ottenere risultati ancora più positivi in termini di quantità e qualità a vantaggio dell’ambiente, dei cittadini e degli ospiti che vivono il nostro territorio - prosegue il sindaco Vuilleumier - Il claim scelto per la campagna di sensibilizzazione, "Leggi bene, separa meglio!" è un chiaro invito a tutti noi a prestare attenzione alle etichette riportate sugli imballaggi. Un semplice gesto che ci aiuterà a capire meglio il giusto conferimento, e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.