Riaperta piazza Vittorio Veneto a Serre: lo spazio riconsegnato ai cittadini Lo spazio noto a tutti come "Tondo" ritorna ad ospitare i momenti di socialità e spensieratezza

Riperta Piazza Vittorio Veneto a Serre. Lo spazio noto a tutti come il "Tondo" è stato riconsegnato ai cittadini in una veste tutta nuova. Dopo i lavori di ammodernamento, infatti, l’area è stata dotata di una nuova e più efficiente illuminazione, sono state aggiunte delle aiuole, sono stati effettuati degli interventi sugli scalini e sono stati terminati altri lavori utili a ridarle nuova luce.

In occasione delle imminenti festività natalizie, inoltre, sono state installate le luminarie a tema per renderla ancora più suggestiva.

La soddisfazione del sindaco Opramolla

"La piazza, è risaputo, rappresenta il salotto delle nostre città in cui storia, cultura, memoria e architettura si fondono formando ed affermando l'identità di un popolo. Siamo felici, dunque, di annunciarvi che il nostro “Tondo” ritorna ad ospitare i momenti di socialità e spensieratezza della nostra comunità, ritorna ad essere il nostro luogo di ritrovo e di incontro, il nostro luogo dell’anima. La piazza è da sempre il centro dell'intelligenza della comunità. Ci vediamo in piazza, andiamo in piazza, scendiamo in piazza. proprio nella piazza affluiscono pensieri e incontri, affari e promesse...", il commento del primo cittadino Antonio Opramolla.