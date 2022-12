Allarme furti a Vietri: i cittadini chiedono maggiori controlli sul territorio L'appello del comitato civico Dragonea: "Non aprire a sconosciuti, restare vigili e attenti"

Allarme furti a Dragonea e Raito. I cittadini di Vietri chiedono maggiori controlli sul territorio. A lanciare l'allarme alla istituzioni è il comitato civico Dragonea. "Ormai é panico", scrivono via social.

Il comitato si è fatto portavoce delle lamentele dei residenzi della zona ostaggio di raffiche di furti negli appartamenti e nello loro proprietà.

L'appello alle istituzioni

"Stiamo ricevendo tante segnalazioni e testimonianze di persone, soprattutto famiglie con anziani e bambini ormai cadute nel timore e nel panico. Dalla popolazione é corale l’appello rivolto alle istituzioni e alle autorità di controllare di più e con frequenza il territorio e non solo nelle ore notturne. Anche allontanarsi per pochi minuti da casa per seguire una messa sta diventando un atto coraggioso. La nostra raccomandazione é di non aprire a sconosciuti, restare vigili e attenti a persone/auto sospette e segnalarle subito alle autorità", l'appello dei rappresentanti del territorio.