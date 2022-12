Atrani città presepe: ricco cartellone di eventi natalizi Da oggi al via le luminarie: tanti gli appuntamenti in programma

Atrani accende il Natale con un ricco cartellone di eventi che accompagnerà residenti e turisti durante tutte le festività natalizie, a partire da oggi 9 dicembre con Atrani Si Illumina.

Gli appuntamenti

L’appuntamento è alle 19.30 in spiaggia per assistere allo spettacolare evento dell’accensione delle caratteristiche luminarie, che trasformeranno l’intero borgo in un presepe a cielo aperto.

A seguire, il concerto dei The blue gospel Singers sulla scalea della chiesa di San Salvatore de’ Birecto in piazza Umberto I.

Il Natale ad Atrani prosegue fino al 6 gennaio 2023 con una variegata proposta di eventi, che mettono insieme le antiche tradizioni popolari, i riti religiosi, la musica, il folklore tutti ad ingresso gratuito.

Durante le festività sarà possibile, inoltre, visitare l’antico presepe dell’800 allestito nella Chiesa della Madonna del Carmine.