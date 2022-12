Nuovo defibrillatore installato davanti al Comune di Castellabate La piazza antistante la Casa comunale diventa cardioprotetta

Un defibrillatore è stato donato, ieri pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate dall'associazione @Tommy_125 alla comunità cilentana. Lo strumento salvavita è stato collocato in uno spazio antistante alla Casa comunale. Presente alla cerimonia il primo cittadino, Marco Rizzo.

Il commento

«Un gradito dono alla comunità, valido supporto e aiuto nelle situazioni di emergenza prima dell’arrivo dei soccorsi. Un ringraziamento speciale all’associazione @Tommy_125 non solo per lo strumento di primo soccorso ma per tutto l’impegno e le attività che stanno svolgendo al servizio ed in favore dell’intero territorio» ha commentato il sindaco.

L'associazione

L'associazione @Tommy_125 è attiva da oltre un anno sul territorio comunale, facendo apprezzare per le molteplici iniziative di solidarietà. Un altro defibrillatore, in estate, è stato installato nella frazione di Ogliastro Marina, mentre nei prossimi giorni ci sarà un'altra installazione a Castellabate capoluogo.