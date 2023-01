I comuni di Agropoli e di Trentinara insieme per promuovere l’amore Gemellaggio tra le due realtà cilentane in occasione della festa di San Valentino

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, su proposta dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella, l’altro giorno ha inviato una missiva al primo cittadino di Trentinara, Rosario Carione, per proporre un gemellaggio tra le due realtà cilentane in occasione della festa di San Valentino. Nella comunicazione inviata si evidenzia che “in occasione della ricorrenza di San Valentino, dal'11 al 14 febbraio, il borgo antico di Agropoli si trasformerà ne "Il Borgo d’oro degli Innamorati", attraverso la realizzazione di svariate manifestazioni attinenti il tema dell'amore. Considerato che tale attenzione è ricorrente anche nel borgo di Trentinara, propongo, con la presente, un patto di cooperazione reciproca in grado di intercettare quanti più turisti nelle nostre comunità”. Positiva la risposta di Carione, nel cui paese nell’agosto 2021 venne inaugurata una terrazza dedicata agli innamorati.

Dichiarazione

«Oggi più che mai – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Roberto Apicella – c’è bisogno di fare rete tra Comuni. Le cose belle se fatte bene attirano la curiosità delle persone, che hanno voglia di ritrovare la normalità, dopo le restrizioni legate alla pandemia. E visto che si parla di innamorati, perché non unire le proposte per offrire agli ospiti qualcosa di unico. Un sottile filo rosso collegherà i due Comuni cilentani con un unico comune denominatore: coccolare gli innamorati, i romantici per far vivere loro luoghi ed atmosfere che lasceranno il segno. Un modo anche per continuare a perseguire quel percorso di destagionalizzazione che vogliamo fortemente concretizzare».