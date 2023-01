Terminati i lavori di messa in sicurezza del costone dell'ex sp 184 ad Agropoli Sono giunti a conclusione gli interventi durati circa un mese

Sono giunti a conclusione gli interventi, durati circa un mese, di sistemazione e messa in sicurezza del costone roccioso che incombe sulla ex SP 184, arteria stradale che dal porto conduce alla baia di Trentova, nel comune di Agropoli. Sono consistiti nella predisposizione di una rete paramassi, una volta effettuato il disgancio dei pezzi di roccia pericolante. Sono stati infine rimossi i blocchi in cemento che persistevano sulla corsia transitabile lato monte dal 2017. Questi ultimi, per motivi precauzionali e di sicurezza, sono stati adagiati al di fuori della carreggiata a protezione dell'altra parte di costone meno esposta.

Le parole del sindaco

«Si tratta di lavori molto importanti, operati a cura della Provincia, attesi da anni. Un primo passo nella risoluzione delle diverse criticità che insistono sulla strada panoramica, per le quali sono state avviate le procedure per reperire i fondi utili. Nella giornata di domani si provvederà alla revoca dell'ordinanza di interdizione al transito in essere sull'arteria, oltre ad un aggiornamento della segnaletica» è il commento del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.