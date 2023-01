Sport e integrazione a Sarno: Filca CISL Salerno e Atletico Vitalica insieme Aperta la nuova sede: "Il nostro sindacato vuole essere vicino ai lavoratori della provincia"

Filca CISL Salerno e Atletico Vitalica insieme per uno sport fatto di uguaglianza e integrazione sociale. Aperta la nuova sede del sindacato delle costruzioni a Sarno alla presenza dei tanti delegati e attivisti e di tutto il gruppo dirigente della Filca CISL di Salerno con la presenza del responsabile della Filca regionale Campania, Massimo Sannino.

Oltre ai tanti militanti di tutta la provincia era presente anche tutta la squadra dell'Atletico Vitalica, squadra di calcio a 5 che milita nella serie C2. Un'associazione sportiva che da anni porta avanti il messaggio di uguaglianza, un messaggio che la Filca CISL provinciale e Peppe Marchesano hanno sposato in pieno.

I ringraziamenti del segretario responsabile Peppe Marchesano

Marchesano "ringrazia l'amico Mario Marra e tutti i dirigenti dell'associazione che ogni giorno mettono tanto impegno e passione per aiutare questi ragazzi. Il loro motto è: ci sono vittorie che non hanno prezzo".

Tra i tanti delegati era presente anche il delegato provinciale della Figc, lega nazionale dilettanti di Salerno, Donato Mauro.

Continua Marchesano: "Con l'apertura di questa nuova sede il nostro sindacato vuole essere vicino ai lavoratori della provincia. Siamo pronti ad accogliere ed ascoltare, confrontarci insieme ai lavoratori sulle problematiche e prospettive del territorio. Sarno come tutto l'agro Nocerino e un'area importante sia per tutta la provincia salernitana che per le aree confinanti della provincia di Napoli, quindi non potevamo che investire con l'apertura di questo nuovo punto di ascolto".