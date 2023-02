Controlli sulla raccolta differenziata a Mercato San Severino: diverse sanzioni Linea dura del Comune: "Non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia"

Controlli a tutto campo a Mercato San Severino per verificare il corretto conferimento dei rifiuti. #DifferenziamoBene: questo l’hashtag-invito che ha contrassegnato le verifiche delle ultime settimane sia sulle utenze domestiche che commerciali. In azione la Polizia Municipale in coordinamento con l’Assessore all’Igiene e Decoro urbano, Carlo Guadagno, e con l’ausilio di personale della società Si.Eco incaricata della raccolta.

Diverse le sanzioni comminate per conferimento irregolare: un campione di cittadini “non allineati” richiamati ad osservare il rispetto delle regole per non compromettere il livello di raccolta raggiunto e non danneggiare il senso civico della maggioranza della comunità.

Durante i controlli è stata rinvenuta documentazione riconducibile ai presunti trasgressori: a tal proposito sono in corso le dovute verifiche del caso.

I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il sindaco Somma: "Non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia"

"Nonostante i premi conferiti al nostro Comune in tema di Differenziata per i risultati in crescendo raggiunti non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia. - ha sottolineato il sindaco Antonio Somma - A noi spetta il compito di assicurare servizi di eccellenza, ai cittadini il compito di aiutarci, rispettando le regole, a tutelare l’ambiente e migliorare sempre di più le prestazioni. In ogni caso, chi sbaglia paga: questo anche in rispetto di chi fa una differenziata di qualità e di chi, ogni giorno, conferisce direttamente all’isola ecologica contribuendo a ridurre i costi del servizio".

L'avviso

Il primo cittadino ha inoltre ricordato alla cittadinanza che tra le nuove direttive sulla Differenziata, a partire dal 13 febbraio, non sarà più consentito conferire il sacchetto dell’organico sul marciapiede, ma solo ed esclusivamente negli appositi carrellati in dotazione.

"Gli amministratori di condominio che non ne hanno fatto ancora richiesta possono farlo contatto la società incaricata al numero dedicato 3381073758", l'avviso.