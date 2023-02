Emergenza buche e strade dissestate a Cava: denuncia di Rifondazione Comunista "Sembra di trovarsi in una città disastrata": richiesto un intervento immediato

Buche, degrado del manto stradale e continui scavi. E' emergenza strade dissestate a Cava de' Tirreni: a denunciare lo stato delle arterie cittadine è il Circolo Rifondazione Comunista Francesco Gagliardi.

In una nota, i rappresentanti scrivono: "Chi gira oggi per Cava ha l’impressione di trovarsi in una città disastrata. Le strade, già in stato fatiscente, vedono un ulteriore degrado per il danneggiamento provocato dalle imprese che effettuano continui scavi per l’installazione di nuove reti impiantistiche e la manutenzione di quelle già esistenti".

Le problematiche contestate:

Le fondazioni stradali non vengono ripristinate adeguatamente

I pozzetti di ispezione e raccolta delle acque non vengono posizionati alla quota preesistente

Le sottofondazioni, ripristinate alla men peggio, cedono rapidamente

La richiesta di intervento

"Il pericolo di incidenti creato dalle auto che si spostano per evitare gli avvallamenti ma, ancora di più, "l’estremo pericolo" per chi guida veicoli a due ruote rende necessario un intervento immediato di controllo e messa in sicurezza. - sottolineano da Rifondazione Comunista - Tali lavori sono indifferibili perché le norme vigenti danno un’indicazione precisa delle modalità che le imprese devono seguire per il ripristino dei luoghi; noi abbiamo seri dubbi che esso possa essere effettuato nel modo e con l’approssimazione che le foto mostrano. Chiediamo, quindi, l’intervento immediato di quanti hanno responsabilità di controllo sui lavori eseguiti e quelli in corso al fine di evitare danni ai nostri concittadini".