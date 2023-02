Adottate due importanti delibere a Pellezzano su Comune e protezione civile "La dimostrazione dell’attenzione che l'Amministrazione rivolge al benessere della collettività"

Esecutivo di Governo di Pellezzano a lavoro per tutelare gli interessi della collettività. La Giunta guidata dal Sindaco Francesco Morra ha adottato altre due importanti delibere: una riguardante il Piano di Recupero del Comune di Pellezzano; e l’altra sull’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale che approderà anche nel prossimo Consiglio Comunale in programma per il prossimo 2 marzo.

Il sindaco Morra: "La dimostrazione dell’attenzione che l'Amministrazione rivolge al benessere della collettività"

“La valorizzazione di un territorio – sottolinea il Sindaco Morra – dipende molto dalla gestione della cosa pubblica e dal lavoro messo in atto dal Governo Cittadino. Il nostro Esecutivo, composto da validi professionisti, sta mettendo in piedi azioni di miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini che risiedono a Pellezzano. Queste due delibere adottate sono la dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione rivolge al benessere della collettività. L’integrità di un territorio garantisce anche un maggiore senso di appartenenza e di sicurezza da parte dei cittadini che lo vivono”.

I provvedimenti

Il provvedimento sul Piano di Recupero, a seguito della operatività del PUC (Piano Urbanistico Comunale) deliberato lo scorso 18 novembre e pubblicato sul Burc in data 12 dicembre 2022, mira a regolamentare gli interventi sulle aree che ricadono nell'ambito storico, qualificabili di interesse storico, artistico e ambientale, comprendenti anche edifici, isolati o riuniti in complessi, e superfici non edificate, che, per il loro valore, possono e devono essere conservati.

Per quanto riguarda la delibera sull’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, l’Esecutivo ha introdotto il recepimento e l’integrazione della pianificazione di emergenza stralcio per il rischio da incendi da interfaccia e boschivo, specificando i servizi di emergenza che la locale Protezione Civile mette a disposizione della collettività in caso di calamità naturali.