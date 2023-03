Tagli e riduzioni sulla tari nel 2023 per famiglie e imprese di Pellezzano Il Comune in prima linea per sostenere la natalità, le nuove imprese e la lotta alla ludopatia

Buone notizie per i cittadini di Pellezzano, in particolare per i nuclei familiari dove si è registrata la nascita di un nuovo nato nel 2023. Il Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra ha deliberato una serie di riduzioni della Tari, attraverso una modifica al Regolamento su questo tributo locale, che si configurano come misure a sostegno delle famiglie e dei residenti.

Nello specifico il Civico Consesso ha deliberato:

- La riduzione del 25% della TARI per quei nuclei familiari nei quali nel 2023 vi è un nuovo nato. (nel 2022 parliamo di 92 famiglie e nel 2021 di 74). Una sorta di “benvenuto a Pellezzano” per i nuovi cittadini, che offre un contributo laddove si registrano aumenti di spese per l’acquisto di pannolini o cure mediche”;

- La riduzione del 50% della TARI, per un anno, per numerose tipologie di attività commerciali e/o produttive che decidono di investire ed aprire una nuova attività o una nuova sede sul territorio comunale. Una misura di politica attiva, ed un contributo dell’Ente per chi decide di credere nella comunità e produrre economia ed occupazione;

- La riduzione del 10% della Tari per quelle attività che disinstallano (o che potendo farlo, scelgono di no) le slot machine e/o altri congegni elettronici presso i locali delle proprie attività. Una misura di contrasto alla ludopatia, e di sostegno ai più deboli e a chi è più in difficoltà, contro un fenomeno drammatico che purtroppo colpisce alcune

famiglie della comunità;

- Una riduzione tariffaria di 5 centesimi per ogni kg di alimento donato ad enti del terzo settore che lo riutilizzano per ragioni caritative. Una misura sperimentale di solidarietà, volta a fare di Pellezzano una città impegnata nel contrasto ad ogni forma di povertà.

Il sindaco Morra: "Lavoriamo per una Pellezzano sempre più sostenibile e a misura d'uomo"

“Anche quest’anno, come nei precedenti anni di amministrazione – sottolinea il Primo Cittadino – stiamo adottando provvedimenti che possano andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Il sostegno ai meno abbienti e l’attenzione verso le politiche del lavoro e lo sviluppo del territorio rappresentano le priorità della nostra agenda di governo. Continueremo su questa strada per una Pellezzano sempre più sostenibile e a misura d’uomo”.

Inoltre, rimangono confermate:

- la riduzione del 30% per i nuclei familiari con redditi ISEE inferiori a 8.265,50 euro; la riduzione del 30% per quei nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della L. 104/1992; la riduzione fino al 30% per le utenze domestiche ubicate nelle zone periferiche della città o in case sparse, che dimostrino di provvedere in maniera autonoma allo smaltimento dei

rifiuti in proprio mediante compostaggio domestico.