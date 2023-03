Agropoli, cambia la raccolta differenziata: presentato il nuovo piano Il servizio affidato alla Sarim: "Servizi più efficienti per residenti e turisti"

E’ stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’interno dell’aula consiliare “A. Di Filippo”, la nuova campagna di comunicazione della raccolta differenziata dei rifiuti della Città di Agropoli denominata “Un passo alla volta, miglioriamo la differenziata”. L’Ente ha provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto relativo al “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari”, che è andato alla Sarim.

Il nuovo servizio comprenderà una serie di novità rispetto agli anni precedenti. Queste le principali: maggiore frequenza di raccolta per le varie tipologie di rifiuti, al fine di ridurre la produzione del secco indifferenziato sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. "Tale maggiorazione della frequenza di raccolta, per alcune tipologie di rifiuti, si pone come obiettivo quello di intercettare il maggior quantitativo possibile di rifiuto nobile come vetro, multimateriale, carta e cartone, imballaggi in cartone e organico. Di conseguenza tale crescita andrà ad abbattere la produzione di secco indifferenziato", hanno spiegato dal municipio.

L’azienda provvederà inoltre alla fornitura e gestione di 1 isola ecologica informatizzata, adiacente alla zona portuale, al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti delle attività commerciali presenti in quella zona; fornitura di cestini per le deiezioni canine, al fine di invogliare i detentori di animali ad un maggiore utilizzo degli stessi; Fornitura di 5 oasi ecologiche da adibire o a ridosso della zona portuale per le utenze diportistiche o nei pressi delle spiagge a servizio dei bagnanti; mastelli e carrellati per la raccolta del vetro per le utenze domestiche e non domestiche; Fornitura di 1 distributore automatico di buste a servizio della cittadinanza.

«Siamo pronti ad affrontare una nuova sfida - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - un nuovo percorso da fare tutti insieme per il bene dell'ambiente. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere: quello di migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Noi faremo la nostra parte, introducendo una serie di novità, tra le quali la raccolta anche di domenica per le attività commerciali in periodi di maggiore concentrazione di persone, più passaggi settimanali, percorsi di raccolta più brevi per inquinare meno. Ci aspettiamo che tutti i cittadini facciano la propria, impegnandosi a differenziare in maniera più corretta, osservando fedelmente il calendario di conferimento. Piccoli ma importanti gesti per una Agropoli più virtuosa, bella e pulita».

«L’obiettivo principale - dichiara l’assessore all’ambiente Rosa Lampasona - è quello di migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Differenziare nella maniera corretta significherà riciclare di più e produrre meno rifiuti. La salvaguardia dell’ambiente passa attraverso le buone pratiche, osservando un comportamento civico in ogni frangente della vita quotidiana in modo da inquinare sempre meno. A proposito di comportamenti virtuosi, il nostro Comune quest’anno si può fregiare anche del titolo di Comune plastic free. È un riconoscimento dedicato ai Comuni che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e delle future generazioni. Tutto questo ovviamente è possibile grazie alla collaborazione di tutti i cittadini».

«La Sarim - sottolinea Loredana Bardascino, componente del cda Sarim Srl - da anni è al fianco degli enti pubblici nella gestione dei servizi di igiene urbana, operando sempre in ottica green e a favore delle peculiarità di ciascun territorio. Anche qui, ad Agropoli, centro nevralgico del Golfo di Salerno e porta di ingresso all’area del Cilento, siamo presenti dal 2018 con l’espletamento di servizi ambientali che spaziano dalla manutenzione dalla gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, allo spazzamento tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, ed ancora la pulizia delle spiagge e l’incremento delle attività durante il periodo estivo. Proprio in merito a queste attività, in sinergia con l’Amministrazione comunale, si è voluta dare un’ulteriore spinta in chiave ecologica e di decoro urbano per migliorare e incrementare la percentuale della raccolta differenziata, grazie soprattutto all’impegno dei cittadini. Questo miglioramento, frutto dell’impegno collettivo, parte dal potenziamento del calendario di raccolta studiato in modo da rispondere alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica che vede una maggiore produzione di rifiuti proprio nel periodo estivo. E’ proprio in questo momento dell’anno che si fa più forte la necessità di rispondere alle esigenze delle utenze».

«Tra le principali azioni contemplate dal servizio che verrà espletato dalla ditta – evidenzia il responsabile del Servizio Ambiente Agostino Sica - ci sarà un aumento dei passaggi settimanali con più giorni di raccolta per specifiche frazioni di rifiuti, soprattutto in estate, sia per le utenze domestiche che non domestiche; l’aggiunta della raccolta domenicale per le utenze commerciali, specialmente nel periodo estivo, essendo esse maggiormente interessate dall’incremento di produzione dei rifiuti; infine i percorsi di raccolta sono stati studiati per essere più brevi e, dunque, meno inquinanti. Sarà data grande attenzione affinché il servizio venga svolto in maniera precisa e corretta così che possa giovarne l’immagine della città, che dovrà essere sempre pulita ed accogliente».